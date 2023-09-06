Макрон едет в Ереван и Баку?

Армянские СМИ сообщают что, президент Франции Эмманюэль Макрон, скорее всего, в ближайшие выходные посетит Армению и выступит "с новым заявлением по поводу карабахской проблемы", передает Day.Az.

Визит запланирован на 9-10 сентября.

Есть сведения, что после Еревана Макрон совершит визит в Баку. Но во французских официальных кругах нет единогласного решения о том, состоится ли визит.