https://news.day.az/politics/1595470.html Макрон едет в Ереван и Баку?
Макрон едет в Ереван и Баку?
Армянские СМИ сообщают что, президент Франции Эмманюэль Макрон, скорее всего, в ближайшие выходные посетит Армению и выступит "с новым заявлением по поводу карабахской проблемы", передает Day.Az.
Визит запланирован на 9-10 сентября.
Есть сведения, что после Еревана Макрон совершит визит в Баку. Но во французских официальных кругах нет единогласного решения о том, состоится ли визит.
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