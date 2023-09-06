https://news.day.az/politics/1595493.html Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии - ФОТО
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии - ФОТО
Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией министерства по иностранным делам и делам Европы Хорватии.
Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в среду Day.Az.
Отмечается, что меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Хорватию.
Напомним, что минувшим дне министр иностранных дел Азербайджана совершил официальный визит в Хорватию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре