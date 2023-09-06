Распространение в соцсетях видеоматериалов, связанных с ВС Азербайджана, влечет за собой серьезную юридическую ответственность

Распространение в социальных сетях видеоматериалов, связанных с Вооруженными силами Азербайджанской Республики, создает серьезную юридическую ответственность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы Службы государственной безопасности.

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