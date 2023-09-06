https://news.day.az/politics/1595511.html Джейхун Байрамов встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии
Джейхун Байрамов встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии
В рамках официального визита в Республику Хорватия министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Давором Филиповичем.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщает МИД Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече стороны обменялись мнениями об экономических и торговых связях между двумя странами, а также о возможностях сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и других сферах.
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