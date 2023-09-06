В рамках официального визита в Республику Хорватия министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Давором Филиповичем.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече стороны обменялись мнениями об экономических и торговых связях между двумя странами, а также о возможностях сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и других сферах.

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