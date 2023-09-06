Хроники неизбежной армянской катастрофы: провокаторы успеют сбежать?

Автор: Акпер Гасанов

"Мы поддерживаем всех, кто сегодня находятся в "арцахе" и борются за то, чтобы "арцах" остался армянским". Об этом во время пресс-конференции 6 сентября заявил российско-армянский миллиардер, более известный как московский засланец Рубен Варданян. Это было привычное для него провокационное заявление. Варданян играет в ту игру, которую расписали он сам и его кураторы. И эта игра провоцирует новую войну между Арменией и Азербайджаном.

Варданян усиленно использует название общеармянского мифа, принципиально отказываясь признавать ту простую вещь, что нет никакого "арцаха", а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Проще говоря, он отказывается следовать нормам международного права и игнорирует тот факт, что Азербайджан вступил в ООН в своих советских границах. В тех самых, которые на словах неоднократно вынужден был признавать и премьер-министр РА Никол Пашинян.

Правда, и он недавно озвучил недавно откровенно провокационные постулаты.

"Все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы безосновательны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха", - заявил премьер-министр Армении.

Как видим, по своей сути, его речи мало отличаются от варданяновских.

И одно связано с другим. Пашинян вынужден делать заявления, которые помогут ему сохранить власть. Ведь о его готовящемся свержении открыто говорят все армянские "реваншисты", включая второго и третьего президентов РА, которые грабили как Армению, так и оккупированные ею территории нашей страны просто бесчеловечно, варварски. Нас, конечно же, мало волнуют причины, заставляющие Пашиняна лавировать. Но указать на них все же необходимо, чтобы была понятна вся картина.

А на ней виден один четкий провокационный сюжет. "Все те силы, которые принимают, что "арцах" не может быть в составе Азербайджана, для нас приемлемы. Мы преследуем цель объединить эти силы и получить поддержку армян всего мира. Для этого создана площадка также в Армении, будут они созданы и в других странах. Мы конструктивно будем работать с государством, чтобы пройти этот путь", - раскрыл его суть Варданян.

Это было признание того очевидного факта, что руководство РА и армянские "реваншисты" сошлись в вопросе недопущения реализации мирной повестки. Их в этом поддерживают мировое армянство и традиционные, исторические покровители Армении. К примеру, Франция. Действия которой давно уже перестали прикрываться фиговым листком приличия. Официальный Париж открыто консультирует и направляет официальный Ереван.

В Азербайджане все это видят. В нашей стране понимают конечную цель данных провокаций - попытка втянуть регион в новую войну, в которой будет обвинен официальный Баку. После чего, та же Франция, а может и ряд иных стран попытаются добиться осуждения Азербайджана на различных международных площадках, вплоть до принятия антиазербайджанской резолюции в ООН. Первая попытка такого рода, инициированная официальным Ереваном, провалилась.

Но сейчас мы видим, что готовится вторая попытка с той лишь разницей, что знаменосцем провокации против нашей страны будет выступать Франция. Но тут нужно понимать, что и в самой Армении есть силы, осознающие степень рисков, которые имеются для этой страны, руководство которой решило еще раз пойти по пути провокаций.

Приведу два примера такого рода реплик. Турция, Россия и Иран имеют множество геополитических разногласий и на протяжении веков даже вели друг с другом кровавые войны, но есть один вопрос, по которому они всегда были едины. Эта единая цель состоит в том, чтобы не допустить проникновения Запада на Южный Кавказ.

Об этом в соцсетях написал политолог Степан Даниелян.

"В 1920 году мы увидели, как это работало, и главной ошибкой Армении того времени, которая нам дорого обошлась, было непонимание этой простой истины. И сегодня предпринимается попытка повторить подобную ошибку, которая в ближайшем будущем может привести к концу Армении. Нас хотят сделать врагом Ирана и России, не предоставив никаких гарантий безопасности, а Турция и Азербайджан в стремлении достичь своей главной цели используют это против нас, показывая Ирану и России нашу опасную неадекватность. Нас пытаются использовать, пытаются нами пожертвовать", - написал он.

Еще более мрачный для Армении прогноз сделала армянский социолог, азербайджановед Армине Адибекян. По ее мнению, существованию Армении остались считанные дни.

"Я бы сказала, что нас ждет война, но война - это когда обе стороны борются друг против друга. Нас ждёт оккупация, потому что с армянской стороны не будет сопротивления. Существованию Армении остались считанные дни, а Ереван выбирает мэра. Я не представляю, сколько минут может продлиться программа связывания Азербайджана с Нахчываном, мы потеряем весь Сюник", - сказала она армянским СМИ.

Вот так, не слыша предупреждающих и отрезвляющих голосов со стороны и внутри самой РА, эта страна совершает провокацию за провокацией. И финал этой политики будет трагическим для Армении. При этом, такие армянские национал-провокаторы, как Рубен Варданян, конечно же, останутся целыми и невредимыми. Они успеют сбежать. На вертолете или в грузовике, спрятавшись под грязными трусами российских миротворцев - это уже детали.