В Шуше обсуждены отношения между городами Азербайджана и Словакии

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом прибыла в город Шуша 6 сентября.

Как сообщает в среду Day.Az, состоялась встреча между словацкой делегацией и специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

На встрече Айдын Керимов высоко оценил второй визит Бориса Коллара в Шушу. До сведения словацкой делегации было доведено, что развитие отношений между городами Азербайджана и Словакии, а также двусторонние связи продвигаются в позитивном направлении.

Гостям была предоставлена обширная информация о проводимых в освобожденной от оккупации Шуше масштабных реставрационно-строительных работах. Было отмечено, что в Шуше построены полная средняя школа № 1 и городская больница.

С сожалением было отмечено, что армянскому вандализму подверглись все исторические места города Шуша, в том числе древние кварталы, мечети, родники и другие памятники.

Борис Коллар, в свою очередь, сказал, что дипломатические отношения между двумя странами развиваются на высоком уровне. Он отметил, что пребывание на освобожденных территориях Азербайджана произвело на него хорошее впечатление.

В завершение встречи специальный представитель Президента Азербайджана и председатель Национального совета Словацкой Республики обменялись памятными подарками.

Напомним, что это уже второй визит Бориса Коллара в Шушу. В первый раз он посетил Шушу 11 июня прошлого года.