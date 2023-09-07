Это мощный альтернативный шаг Азербайджана

Ситуация в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента очень сложная и противоречивая. Сепаратисты собираются разыграть 9 сентября очередной спектакль с "выборами президента". Они либо не понимают, что происходит вокруг них, либо делают вид, что не понимают, либо являются жертвами кукловодов, которые диктуют им, как себя вести.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

По словам политолога, как раз накануне появилась новость, что сепаратисты, дескать, определились с кандидатурой на эту опереточную должность. В "президенты" прочат дашнака Шахраманяна, который сейчас называет себя "госсекретарем".

"В любом случае эти, так сказать, "кадровые перестановки" в Ханкенди никаких позитивных для армянских интересов изменений не принесут. Все эти игры не имеют никакого смысла, ни с какими "президентами" Баку разговаривать не будет. Думаю, если даже они выберут "президентом" Самвела Бабаяна, бывшего полевого командира, временами делающего реверансы в сторону необходимости договариваться с Баку, это не изменит ситуации. Он - боевик, обагривший руки кровью мирных азербайджанцев. И, делая "разумные" заявления, не перестанет быть военным преступником", - сказал Садыхов.

В этот раз сепаратисты решили обойтись без "всенародного голосования", объяснив это военным положением. На самом деле они торопятся, потому что у них на подобные игры почти не остается времени, заметил наш собеседник. То, что собираются устроить 9 сентября, не имеет никакого смысла. Представление под названием "голод и блокада" с треском провалилось, а других инструментов у армян не осталось. Да и по реакции мира на происходящее в последние недели в зоне РМК видно, что эта тема уже всем надоела.

"Шум вокруг армянского нытья поутих после мощного альтернативного шага Баку. Именно таким шагом я считаю отправку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в сторону Ханкенди продовольственной помощи. Этот шаг стал шоком и холодным душем для армянской стороны. Это было очень грамотное дипломатичное решение, которое спутало все карты противника и его союзников. Два грузовика, простаивающие вторую неделю на подъезде к Ханкенди, укоротили языки многим, потому что ясно демонстрируют, что "голод" и "блокада" в зоне РМК - это миф. Никто на самом деле не голодает. Армяне хотят кушать? Пожалуйста - еда готова, 40 тонн муки ждут неподалеку от Аскерана. Все возражения против такого явного обстоятельства - это пустозвонство и примитивное сотрясение воздуха", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева