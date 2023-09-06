Начались работы по созданию полигонов для бытовых отходов в Кяльбаджаре и Лачине

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации для создания безопасных полигонов твердых отходов на административных территориях Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на ОАО "Təmiz Şəhər".

Согласно информации, полигоны в обоих районах займут площадь в 10 гектаров, а их вместимость составит 50 тысяч кубометров. На территориях, где будут находиться оба полигона, предусмотрено проведение инженерно-геологических и гидрологических исследований.

Напомним, что "Первая Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории", утвержденная главой азербайджанского государства 16 ноября 2022 года, предусматривает создание на освобожденных территориях соответствующей инфраструктуры в связи с твердыми бытовыми отходами.

Согласно Программе, для создания полигонов твердых отходов определены девять территорий в Зангиланском, Ходжалинском (для города Шуша), Физулинском, Агдамском, Тертерском, Губадлинском, Джебраильском, Кяльбаджарском и Лачинском районах.