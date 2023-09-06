Армяне обстреляли Лачин

6 сентября в 19:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Лачинского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.