https://news.day.az/politics/1595631.html Армяне обстреляли Лачин - ПРИНЯТЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Армяне обстреляли Лачин - ПРИНЯТЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
6 сентября в 19:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Лачинского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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