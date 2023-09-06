Хикмет Гаджиев встретился с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Израиле.

"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества стран и перспективы на будущее", - отмечается в сообщении.