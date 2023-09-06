https://news.day.az/politics/1595633.html Хикмет Гаджиев встретился с Нетаньяху - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с Нетаньяху - ФОТО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева
Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Израиле.
"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества стран и перспективы на будущее", - отмечается в сообщении.
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