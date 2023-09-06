https://news.day.az/politics/1595636.html Пашинян бросил вызов России и заплатит за это - Сергей Марков
Пашинян бросил вызов России и заплатит за это - Сергей Марков
Никол Пашинян бросил вызов России, пригласив в свою страну армию США.
Как передает Day.Az, об этом заявил директор Российского института политических исследований, политолог Сергей Марков.
"Пока на учения. Присоединяется к МУС, специально, чтобы оскорбить президента России. Франция у него теперь главный союзник Армении. И он заплатит за это. Возможно в ближайшее время. Посмотрим как ему поможет его любимая Франция", - отметил Марков.
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