Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 7 сентября в 01:35 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Азизли не соответствует действительности.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.