https://news.day.az/politics/1595654.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 7 сентября в 01:35 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Азизли не соответствует действительности.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.
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