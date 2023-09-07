https://news.day.az/politics/1595657.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
6 сентября в 23:10 подразделения вооруженных сил Армении неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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