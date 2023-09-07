Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре

6 сентября в 23:10 подразделения вооруженных сил Армении неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.