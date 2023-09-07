Послание президента Казахстана нацелено на экономическое развитие

Статья Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля для МИА Trend:

1 сентября 2023 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". В нем глава государства отметил главные достижения страны за прошедший период, стоящие перед государством вызовы, пути дальнейшего развития. В данном обзоре мне бы хотелось затронуть некоторые аспекты послания.

Экономическое развитие в условиях геополитической турбулентности

В послании Президент Токаев отметил, что в прошлом году ВВП Казахстана составил 226,2 миллиардов долларов США. За год привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня - 136 млрд. долларов, из которых 84 млрд. - это экспорт. Залог стабильности экономики - внешние резервы - вплотную приблизились к отметке в 100 млрд. долларов.

Лидер Казахстана представил основные контуры предстоящих экономических преобразований. По его словам, самая важная задача - это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Основной упор необходимо сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Еще более актуальной становится задача диверсификации экономики. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела.

Глава государства отметил необходимость модернизации управления горнорудным сектором. В большинстве стран двигателем отрасли являются частные компании, поэтому привлечение крупных частных инвестиций поможет раскрыть потенциал отрасли.

Президент Казахстана обозначил важную задачу - превратить Казахстан в IT-страну. Республика уже в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Новая задача правительства - довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Также было сказано о развитии туризма и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, "зеленой" экономики.

По мнению Президента, водные ресурсы имеют для Казахстана не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Проблема воды, актуальная во всем мире, не обошла стороной и Центральную Азию. Поэтому по поручению Президента для эффективного развития водохозяйственной системы образовано отдельное министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба.

Транспортно-логистическая отрасль как локомотив развития

К. Токаев обозначил полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала Казахстана в качестве стратегической цели. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. По этим направлениям прогнозируется стремительный рост торговых потоков.

Примечательно, что в этом контексте географическое преимущество, открывающее широкие перспективы, объединяет Казахстан и Азербайджан. Общей задачей двух стран является совместное развитие Транскаспийского маршрута. Президент Токаев заявил, что в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого продолжается всесторонняя модернизация инфраструктуры. В частности, строится контейнерный хаб в Актау, дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. В принципе, Казахстан мог бы инвестировать и в строительство терминала в Азербайджане.

Объем перевозок через Транскаспийский международный транспортный маршрут уже растет. В 2022 году он увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн. тонн. За первое полугодие 2023 года рост составил 77%. Для дальнейшего роста необходимо обеспечить снижение вдоль коридора бюрократических процедур, единые тарифы, цифровизацию ТМТМ. Крайне важной является осуществляемая работа по созданию совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии.

В этом контексте для проведения масштабной работы по становлению полноценной транспортно-логистической державой в Казахстане воссоздано отдельное министерство транспорта.

К слову, в этом году также начались поставки казахстанской нефти через Азербайджан. На начальном этапе они составят 1,5 млн. тонн в год. В ближайшие годы планируется довести их до уровня в несколько миллионов тонн в год.

В целом, большое значение транспортно-логистическому сотрудничеству придают как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, так и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поэтому оно будет находится в центре нашей кооперации. Это - эффективный путь наращивания нашего экспорта, получения доходов от транзита товаров. Следует отметить, что это также положительно скажется и на двусторонней торговле. В 2022 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 39% и достиг уровня в 462 млн. долл. США. А по итогам первого полугодия 2023 года он уже составил 284 млн. долл. США.

"Слышащее государство"

Особого внимания заслуживает объявление Президента о том, что вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на референдум. Страна испытывает сложности с энергоснабжением, многие генерирующие электроэнергию предприятия доживают свой срок, ремонт существующей инфраструктуры может занять годы. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Однако, часть граждан испытывает вполне обоснованные переживания по поводу строительства АЭС, особенно учитывая печальный опыт, когда Казахстан был плацдармом для испытания смертельного атомного оружия.

Поэтому К.Токаев решил не оставлять столь важный вопрос на усмотрение чиновников, а дать возможность гражданам высказаться на этот счет. Таким образом, Президент руководствуется принципами инициированной им же концепции "слышащего государства".

Социальное государство

К.Токаев сообщил, что с 2020 года в два раза была увеличена зарплата учителей. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних по стране.

В Казахстане наблюдается демографический бум. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Поэтому в рамках проекта "Комфортная школа" будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта "Нацфонд - детям", в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства от нефтяных доходов. Президент также анонсировал очередное повышение минимальной зарплаты с 1 января 2024 года.

Заключение

За прошедший период в Казахстане был реализован ряд политических преобразований. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Приняты поправки в конституцию. Впервые сформирован парламент, где представлено шесть политических партий. Теперь страна сконцентрируется на экономическом развитии.

Послание этого года отличает конкретика. В своем выступлении Президент обозначил амбициозную задачу двукратного увеличения объема национальной экономики и доведения ее до отметки в 450 миллиардов долларов к 2029 году. В рамках новой экономической политики будет прекращена практика постановки долгосрочных эфемерных целей, усилия будут сфокусированы на достижимых задачах с конкретными сроками.

Отличительной и приятной для меня особенностью нового послания стало то, что, пожалуй, впервые Президент обратил внимание на необходимость привлечения в экономику не только иностранных, но и внутренних инвестиций. За годы независимости в Казахстан пришло 400 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что больше, чем было вложено во все остальные страны Центральной Азии. Однако, страна должна развиваться и за счет отечественных вложений, к чему и призвал Президент.

Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев не только указывает на проблемы, но и предлагает пути их решения. Для реализации же поставленных задач нужны новые подходы и свежие кадры. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать "скамейку запасных". Этот шаг важен в условиях острого кадрового дефицита. Президент отметил, что желающих получить высокую должность более чем достаточно, но их квалификация не всегда соответствует требованиям. Поэтому следует предметно заняться кадровым вопросом, надо готовить качественных специалистов. Для этого будет задействован и кадровый потенциал политических партий.

Сегодня Азербайджан и Казахстан вступили в новый этап своих взаимоотношений. Доверительный диалог между главами наших стран стал залогом динамичного развития всестороннего сотрудничества. Казахстану нужен сильный и стабильный Азербайджан, а Азербайджану - влиятельный и процветающий Казахстан. В этом смысле послание Президента Токаева нацелено не только на развитие Казахстана, но и на укрепление нашего единства, благоденствие всего региона.