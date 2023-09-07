Представители Азербайджана и Казахстана обсудили военное сотрудничество

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, группа военнослужащих Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны совершает визит в Казахстан, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с руководством Департамента воспитательной и идеологической работы Вооруженных Сил Республики Казахстан и сотрудниками соответствующих ведомств.

На встречах состоялся обмен мнениями по организации идеологической работы, подготовке военных психологов, повышению морально-психологического состояния в армии, были представлены брифинги на различные темы.

Была особо подчеркнута значимость подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

Делегация также ознакомилась с соответствующим учебным процессом офицеров-воспитателей и психологов в Национальном университете обороны, расположенном в городе Астана, посетила Национальный военно-патриотический центр и Военно-исторический музей.