В Баку проходит встреча министров Организации Тюркских государств

При организации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских государств, передает Day.Az.

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