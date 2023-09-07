https://news.day.az/politics/1595715.html В Баку проходит встреча министров Организации Тюркских государств - ФОТО
В Баку проходит встреча министров Организации Тюркских государств - ФОТО
При организации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских государств, передает Day.Az.
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