В соответствии с учебным планом и программой на 2023 год, проведены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, сначала курсанты отработали на тренажере-симуляторе правила точного прицеливания.

После разъяснения правил безопасности и условий стрельб в огневом городке были выполнены различные нормативы.

Курсанты Военного института успешно выполнили задачи по приведению оружия в боевую готовность, обнаружению и уничтожению огнем условных целей противника.

Основное внимание при проведении занятий уделено повышению навыков применения курсантами оружия, а также совершенствованию их практических и боевых навыков.