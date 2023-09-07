Проведены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева - ВИДЕО
В соответствии с учебным планом и программой на 2023 год, проведены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Как сообщается, сначала курсанты отработали на тренажере-симуляторе правила точного прицеливания.
После разъяснения правил безопасности и условий стрельб в огневом городке были выполнены различные нормативы.
Курсанты Военного института успешно выполнили задачи по приведению оружия в боевую готовность, обнаружению и уничтожению огнем условных целей противника.
Основное внимание при проведении занятий уделено повышению навыков применения курсантами оружия, а также совершенствованию их практических и боевых навыков.
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