Пашинян сделал на США серьезную ставку, Россия прощать не будет

Никол Пашинян, видимо, собравшись с духом, послал, наконец, Москве сразу целый "букет", а не один какой-то жалкий цветок. Целый набор сюрпризов. Пашинян психологически долго готовился к такому шагу. Он бы не сделал этот шаг даже сейчас, на фоне событий вокруг и вдоль Лачинской дороги, но, скорее всего, заранее заручился поддержкой своих действий в Вашингтоне.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт-международник Григорий Трофимчук.

"Вашингтон, как я уже не раз говорил, в том числе в интервью вашему изданию, спокойно ждал этого заступа за красную линию от Пашиняна, чтобы обдумать, как можно использовать Армению в своих целях под его руководством. То есть, на данный момент Пашинян проходит тест на эффективность, так как одной его лояльности было мало. Западу нужен другой лидер во главе Армении, но пока они пользуются тем, что имеется в наличии.

США являются, по мнению Еревана, единственным центром силы в мире, который способен стать альтернативой РФ. Однако с такой защитой тоже не все так просто. Скажем, для Грузии и для Украины американская сторона включала совсем разные, несопоставимые режимы поддержки - от просто моральной до масштабной материальной. Как это может быть в отношении Армении, пока не знает даже сама Америка, однако она решила поплотнее войти в тематику Южного Кавказа. Что касается российской стороны, то она, в случае форс-мажора, даже не будет ничего придумывать по поводу пашиняновской идеологии, так как для этого достаточно имеющегося мемориала Нжде в Ереване", - сказал российский эксперт.

По мнению Трофимчука, в целом, Пашинян сделал на США серьезную ставку, и назад ее уже просто так не откатишь, Россия после таких подарков будет еще более настороженной. А США, в свою очередь, руками армянской власти добиваются от Москвы резких, заходящих за грань ходов. Для США было бы идеально, если бы Россия ввела вдруг в Армению войска. Наш собеседник подчеркнул, что на фоне этих тенденций ключевая стабилизирующая роль в регионе, просто по факту, находится в руках Азербайджана. Одновременно, на порядок повышается и геополитический вес Баку.

"Ереван не верит в успех РФ в украинской теме. А может, его убедили в этом в тех же западных кругах. Предупредив также, что "ложка дорога к обеду", а не после него. Другими словами, лояльность Пашиняна будет намного больше весить именно сейчас, а не завтра. Пашинян будет настаивать на вводе в регион западных миротворцев, пытаясь столкнуть РФ с США и в своем углу. Но на это рассчитывать сложно. В огонь, в случае чего, будет брошен сам Пашинян и армянский народ в целом. Проще говоря, Пашинян готов принести в жертву свой народ. Раз армяне не смогли за столько лет справиться с Пашиняном, то - пожалуйста, принимайте последствия его правления в полном объеме", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева