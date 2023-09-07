«Сам такой» - разгорается конфликт между Захаровой и Симоняном

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Начавшаяся несколько дней назад словесная перепалка между спикером парламента Армении Аленом Симоняном и официальным представителем МИД России Марией Захаровой продолжается.

Все началось с того, что в одном из заявлений Захарова обвинила в сегодняшней ситуации вокруг Лачинской дороги Армению, признавшую территориальную целостность Азербайджана. В Ереване очень обиделись и откомандировали ответить представителю МИД РФ Алена Симоняна. Симонян назвал ее высказывания абсурдом и обвинил во всем российскую сторону. После чего обиделась уже Захарова. На брифинге в ведомстве она заявила, что публичная риторика армянской стороны граничит с хамством.

"Я понимаю, что там и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит. Но все-таки, я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, использовать какие-то подобные выражения, а мы их видим и слышим в последнее время немало", - сказала она по поводу слов Симоняна. Досталось и Пашиняну, так же обвинившего на днях Россию в проблемах с безопасностью Армении. Захарова заявила, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных и не переваливать вину на кого-либо еще.

В Ереване решили, что промолчать будет означать удар по "чести и достоинству", и Симонян снова сделал заявление, на этот раз уже реально хамское: "Я не собираюсь отвечать какой-то секретарше какого-то ведомства. Считаю, что это не мой уровень, для этого есть МИД, отдел по внешним связям. Честно говоря, не считаю, что я и указанный вами заместитель начальника ведомства являемся людьми одного уровня".

Зрители, с интересом наблюдающие за перепалкой, ожидали, что ответ Захаровой на такое явное оскорбление будет жестким. Но она удивила, намекнув лишь на низкий уровень самого армянского спикера. "Не обижайтесь, этот человек, уверена, ляпнул, не подумав, - сказала она, обращаясь к воображаемым "секретаршам". - Не распространяйте свое отношение к сказанному им на армянский народ. Армянский народ - мудрый, многострадальный и любящий".

Реверанс в сторону армян был явно неуместен, но, по всему видно, представитель МИД РФ решила не продолжать забрасывание друг друга помидорами. С дипломатической точки зрения, это был правильный ход. Теперь, если невоспитанный армянский спикер будет продолжать хамить (что вполне ожидаемо), в пикантной ситуации окажется Ереван.

Попавший на должность с пашиняновских митингов Ален Симонян фигура явно не государственного масштаба. Он не умеет себя вести соответственно статусу. Впрочем, как гласит русская поговорка, каков поп, таков и приход. Каков Никол Пашинян, таковы и члены его команды. А Симонян наименее уважаемый из них. Хотя он старается строить из себя эдакого мачо и политика, в обществе его не уважают совсем. На днях во время агитационной кампании "Гражданского договора" в одном из кварталов Еревана кто-то из жителей верхних этажей вылил ему на голову воду.

Что касается перепалки между Симоняном и Захаровой, то в прежние времена к ней можно было бы применить другую народную мудрость: милые бранятся - только тешатся. Обидки, споры и даже взаимные оскорбления между российской и армянской сторонами были и раньше. Но сейчас все это выглядит уже серьезно и почему-то кажется, что обнимашек по итогам не будет.

Нас в данной ситуации более всего удивляет не перебранка сторон, а тот аргумент, которым каждая из них пытается добить соперника. Заметили? - Россия и Армения фактически обвиняют друг друга в признании территориальной целостности Азербайджана. Спорят, кто из них сделал это первым и все испортил. С армянами все понятно - что с них взять. Вопросы возникают к российскому МИДу. Совершенно непонятно, какое отношение заявления Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана имеют к действиям российских миротворцев. Эти миротворцы находятся на суверенной территории Азербайджана и должны исходить из этого и из того, что Москва на официальном уровне всегда высказывалась за целостность нашей страны. Причем здесь заявления Пашиняна? РМК действует по его указке? А не сделай Пашинян такое заявление, что было бы тогда? Миротворцы разогнали бы акцию экоактивистов, разгромили лачинский погранпункт и расстреляли пограничников?

Одним словом, МИД России подобрал для ответа Еревану неподходящий аргумент. Пока Симонян думает над "убийственным" ответом Захаровой, у ведомства есть время подумать над новым аргументом, который не будет звучать так двойственно.

Вряд ли армянская сторона сумеет промолчать. Для этого требуется мудрость, которой наши соседи никогда не страдали. Им поручено провоцировать, они тупо идут этим путем. Если из Москвы последует ответ на новый выпад, в конце концов, разгорится дипломатический конфликт. Он очень нужен сегодня Еревану. А нужен ли он Москве?