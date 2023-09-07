МИД Азербайджана недоволен словами Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 7 сентября обвинил Азербайджан в обострении военно-политической обстановки в регионе и заявил, что Азербайджан якобы сосредотачивает силы в регионе, что является составной частью очередной ложной политической манипуляции армянской стороны.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжение военных и политических провокаций со стороны Армении, непрекращающиеся претензии армянской стороны, в том числе Пашиняна, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также армянские вооруженные силы, которые в нарушение обязательств все еще не полностью выведены с территорий Азербайджана.

"Для установления мира и безопасности в регионе армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору",- говорится в заявлении.