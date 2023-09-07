https://news.day.az/politics/1595819.html Песков о деструктивном влиянии армяно-американских учений на мир в регионе
Песков о деструктивном влиянии армяно-американских учений на мир в регионе
Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - сказал он.
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