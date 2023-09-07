Песков о деструктивном влиянии армяно-американских учений на мир в регионе

Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - сказал он.