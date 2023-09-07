Россия продолжает работать по урегулированию между Азербайджаном и Арменией

Россия продолжает работать и с Азербайджаном, и с Арменией для урегулирования ситуации между двумя странами.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности.

"Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал представитель Кремля.

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