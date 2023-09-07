Когда произошло землетрясение, именно наши братья оказали первую помощь

Организация тюркских государств - это организация, основанная на праве братства.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая во время выступления в Баку на втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что ОТГ является важной силой в мировой политике.

"Наше единство - наша сила. Когда в Турции произошло землетрясение, первыми на помощь пришли наши братья", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что в больнице, которую Азербайджан построил в Турции после землетрясения, лечится значительное количество людей.

"Турция никогда не забудет эту помощь",- заявил Ерликая.

Отметим, что при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.