Какая площадь была разминирована в Кяльбаджаре?

В Кяльбаджаре в 2022 году было разминировано 983,71 гектара территории.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумметов.

Он отметил, что в соответствии с распоряжением Кабмина, в 2023 году в районе планируется очистить от мин 1105,19 га. За 8 месяцев текущего года в районе разминированы 653,46 га (59,1%).

По словам Гумметова, до 2026 года в Кяльбаджарском районе планируется построить и сдать в эксплуатацию 3450 единиц жилья (1927 частных домов и 1523 квартиры): в 2024 году - 1115, в 2025 году - 725, в 2026 году - 1610. Всего в город Кяльбаджар планируется переселить 5268 человек, а в поселки района - 12534 человека, добавил он.

Отметим, что согласно соответствующему поручению руководителя Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях, очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в городе Кяльбаджар. Помимо того, что это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, оно также впервые проводится в городе Кяльбаджар.