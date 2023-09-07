Раввины Европы потребовали от Армении прекратить использовать тему Холокоста как средство пропаганды

Раввины из стран Европы направили премьер-министру и президенту Армении письмо, в котором выражено недовольство сравнением правительством этой страны ситуации с проживающими в Карабахе армянами с Холокостом, который пережили евреи.

Как сообщает в четверг Day.Az, письмо подписали 50 раввинов из европейских стран, в том числе Франции, Великобритании и Германии.

Они потребовали немедленного прекращения использования темы Холокоста армянской пропагандой для достижения своих политических целей. "Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, пыткам, убийствам и т. д. Холокост не ограничивался какой-либо одной страной, он произошел почти на всем европейском континенте. Слова "гетто", "геноцид", "Холокост" и другие подобные, безусловно, неуместно превращать в часть риторики, используемой в политических дебатах", - отмечается в письме.

"Еврейский народ по-прежнему испытывает боль величайшей трагедии в истории, которую невозможно выразить словами", - говорится в письме.

Было отмечено, что это письмо должно быть принято во внимание всеми соответствующими государственными структурами, представляющими народ Армении.

Религиозные деятели также выразили разочарование сотрудничеством Армении с Ираном: "Мы хотели бы выразить глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с властями Исламской Республики Иран, которые постоянно открыто призывают к уничтожению Израиля".

Отметим, что за последние дни более 20 раввинов из Европы и США, а также еврейские религиозные СМИ, действующие в разных странах мира, выступили против использования армянской пропагандой темы Холокоста против Азербайджана.