Никол Пашинян снова солгал: Армения провоцирует новую войну?

Автор: Акпер Гасанов

Военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась, заявил сегодня на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян. Правильно сказал. До сих пор правильно. Нет, я понимаю, что наивно было ожидать от него самокритики, не говоря уже о саморазоблачении. Но, в таком случае, дабы не выглядеть совсем уж нелепо, Пашиняну стоило бы помалкивать.

Но он не в состоянии этого сделать. Его распирает от потребности регулярно нести ахинею. Вот и сейчас он пошел на поводу у своей страсти и перевернул все с ног на голову, говоря о реальной причине обострения военно-политической ситуации в регионе. Никол Воваевич, не мудрствуя лукаво, счел возможным снова во всем обвинить Азербайджан.

"Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией. Усилилась антиармянская риторика. Политика притязаний против суверенной территории Армении продолжается", - сказал Пашинян. И это был просто какой-то коронный выход не на политическую, а на цирковую арену.

Дошло, как видим, до поразительного "открытия" армянского премьер-министра. Он умудрился обнаружить "скопление азербайджанских войск на границе с Нагорным Карабахом". Позвольте, но как тогда быть с неоднократными заявлениями все того же Пашиняна о признании им территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы?! У Азербайджана не может быть границ с...Азербайджаном.

Очевидная, бесспорная истина, которая, как видим, оказалась вне пределов понимания со стороны Пашиняна. Впрочем, вполне может быть он просто заврался и уже банально путается в показаниях. В любом случае, вот этим своим заявлением он еще больше усугубил напряженность в регионе. Ведь, помимо всего прочего, рассуждать сейчас можно только об условной армяно-азербайджанской границе.

В отсутствие мирного соглашения, без взаимного признания границ, да еще и при наличии на территории Карабахского экономического региона Азербайджана десятков тысяч носителей паспортов РА, открыто заявляющих о нежелании признавать законы нашей страны, все эти речи Пашиняна не стоят и выеденного яйца. Тем более, что это Армения не выполняет прописанное в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года пункт о разоружении и выводе незаконных военных формирований в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Армения на уровне МО координирует их деятельность. Плюс финансирование этих незаконных военных формирований, равно как и выплата зарплат всем карабахским сепаратистам происходит из госбюджета РА. Это и есть провокация, о которой рассуждает Пашинян. Пытающийся, как это не раз бывало, свалить все с больной головы на здоровую. Параллельно, замечу, с осуществлением новых провокаций.

Так, 7 сентября около 10:05 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались прорыть новые траншеи для подхода к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдама. В результате срочных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.

Ранее армянская сторона не раз совершала такого же рода провокации. Азербайджан отвечал жестко, подавляя огневые позиции противника, уничтожая его живую силу. Но в том-то и дело, что мы только отвечали, а провокации совершала именно Армения. Но об этом Никол Пашинян, ясное дело, ничего не казал.

Не вспомнил он и о своей провокационной речи, с момента озвучивания которой прошли считанные дни.

"Все заявления о не существовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы безосновательны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха", - заявил он на прошлой неделе. И эти его слова являются тем самым фактором обострения военно-политической ситуации в регионе. Ровно таким же, как ор Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка", коим он сделал неизбежной 44-дневную войну.