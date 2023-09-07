Ереван не намерен подписывать мирный договор и прекращать свои территориальные претензии к Азербайджану

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные 7 сентября 2023 года, еще раз доказывают, что официальный Ереван не намерен подписывать мирный договор и прекращать территориальные претензии к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Армения признала территориальную целостность Азербайджана только на словах. Позиция Армении, по сути, сводится к следующему: Армения признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в том случае, если "в рамках международного механизма посредством переговоров Баку-Ханкенди будут обеспечены права и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахе".

Каждый раз повторяя такие утопические идеи, как "международный механизм", премьер-министр Армении фактически ставит Азербайджану условия. История хорошо помнит, как Пашинян после Товузских боев 2020 года выставил Азербайджану "7 условий" и к чему это привело.

К сожалению, премьер-министр Армении не только не подписывает мирный договор, но и обостряет ситуацию в регионе. Еще раз подчеркиваем, что Пашинян своим недавним обращением в связи с "годовщиной независимости сепаратистского режима" разрушил переговорный процесс.

Армения должна полностью вывести остатки своей армии с суверенных территорий Азербайджана, отказаться от грубого вмешательства в его внутренние дела и начать контакты с Общиной Западного Азербайджана по поводу возвращения западных азербайджанцев на родину предков, взяв за образец Азербайджан, адресовавший предложение диалога проживающим в Карабахе армянам", - отмечается в заявлении.