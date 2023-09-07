"Голод", "кризис", нападение инопланетян и джедаев...

Автор: Мехти Ахмедзаде

Потерявшие все надежды на сохранение сепаратизма на территории Азербайджана бандиты режима хунты продолжают забиваться в угол и пытаются хоть как-то выйти из тупиковой ситуации, в панике распространяя антиазербайджанские тезисы, слепо считая, что от победы их задерживает лишь один шаг. Но чуда не будет, ведь никакое количество шагов не изменит новую реальность в регионе и принципиальную позицию Баку.

Тем не менее выходить в эфир и орать всякую чушь сепаратисты любят. Араик, Гурген, Рубик - все эти персонажи армянского циркового шоу любили глагольствовать о том, какие они "решалы", как они "посадят на место" Азербайджан и т.д. Но где они сейчас? Все потеряли "власть", авторитет. Про честь и достоинство не говорим, ибо их и так у них не было.

Теперь очередь давать смешные интервью в порыве логореи дошла до Сергея Казаряна, который именует себя "министром иностранных дел" несуществующей армянской "Нарнии". Казарян дал интервью французской (неудивительно) газете Ouest-France, где долго жаловался на азербайджанцев.

Глупостей было много - про "голод", "гуманитарный кризис", "блокаду", "этнические чистки", "геноцид", "незаконный" ППП и т.д. В один момент казалось, что Казарян заговорит про атаку инопланетян, джедаев, ситхов... Фантастику, видимо, смотреть любит.

Он долго возмущался и ябедничал, как пятилетняя школьница, что Азербайджан якобы продолжает на фоне всего вышеперечисленного "угрожающую риторику и политику против армян"

"Семьи разделены, нормальное функционирование больниц нарушено. Из-за нехватки топлива сельскохозяйственные работники не могут обрабатывать землю. Более того, они ежедневно подвергаются нападениям со стороны вооруженных сил Азербайджана, которые стремятся воспрепятствовать любому виду экономической деятельности и еще больше усугубить голод. Это гуманитарная катастрофа.

Наши запасы исчерпаны. У нас есть запас муки и хлеба лишь на несколько дней. Причиной каждой третьей смерти являются голод и недоедание. Представьте, что произойдет, если эта блокада не будет прекращена. Необходимо принять немедленные меры, иначе будет слишком поздно", - льет крокодильи слезы Казарян.

А французская пресса проглатывает, не задавая встречных вопросов, что, впрочем, неудивительно.

Ведь все, о чем говорил клоун "иностранных дел" было разоблачено миллион раз - как фактами, предоставленными Азербайджаном, так и самими армянами, проживающими в ЗВО РМК.

Ежедневно через ППП "Лачин" беспрепятственно проезжают автомобили в обоих направлениях. Армяне могут свободно ездить из Ханкенди в Армению и обратно. Единственное условие - пройти пограничный пункт, что нормально для любой страны в мире, когда кто-то переходит границу. Такое же суверенное право есть и у Азербайджана. Кроме того, через этот ППП проезжают автомобили МККК и РМК, скорая помощь, доставляющие необходимые грузы, лекарства. Так что тезисы Казаряна о том, что им не хватает медикаментов - лживая пропаганда.

Сепаратист говорит о том, что якобы каждый третий умирает от голода, но на самом деле армяне в Карабахе пиршествуют, как показывают их публикации в социальных сетях. Эти моменты широко освещались в азербайджанской прессе и свидетельства были даже показаны на заседании ООН, когда Яшар Алиев передал участникам фотографии армянских свадеб, гулянок, походов в кафе и рестораны и т.д.

После этого события, сепаратисты заставили местных армян закрывать свои профили в соцсетях и не публиковать ничего, что может разоблачить их пропаганду. Но уже поздно. Кроме того, стоит взглянуть на морды Гургена Нерсисяна и Рубена Варданяна. За 8 месяцев они стали только шире. Если в Карабахе и есть "голод", то вызвали его эти двое, переедая за всех остальных.

Далее Казарян вопит, что им "не хватает муки и хлеба". Но и этот момент армянской пропаганды угодил в тупик, когда Азербайджан послал 40 тонн гуманитарного мучного груза. Что сделали сепаратисты? Решили не принимать груз. Грузовики более недели стоят на дороге Агдам-Ханкенди. Нелогично? Нелогично.

Что же касается "этнических чисток", "агрессивной риторики", то ничем подобным армянам Азербайджан не угрожает. Напротив, Баку предупреждает сепаратистов, которые идут на постоянные провокации, пытаются возводить фортификации, открывают огонь, и желает реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество, что лишь укрепит мир в регионе и даст армянам возможность на лучшую жизнь. Ведь не секрет, что они сами жаловались на качество жизни в течение 30 лет оккупации, потому как за весь этот период захватчиками ничего не было построено. Наоборот, сепаратистская верхушка стала долларовыми миллионерами, обладателями вилл, грабя все и вся. Именно поэтому армяне Карабаха были удивлены, когда после освобождения этих территорий Азербайджан сумел за 3 года восстановить дороги, построить "умные" села, аэропорты. Они видят, как возрождается то, что уничтожалось три десятилетия и удивляются.

Но французская пресса никогда ведь не расскажет о подобных вещах, не задаст Казаряну неудобный вопрос. Все проплачено. Все направлено на то, чтобы помешать миру. Поэтому журналюги Ouest-France будут следовать установкам Парижа и армянства.

Казарян может и думает, что он "разоблачил злобный Азербайджан", но по факту сепаратист сумел только доказать, что ничем не отличается от остальных своих соплеменников, ибо клоунствовать - это их истинное призвание.