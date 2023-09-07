https://news.day.az/politics/1595867.html ВС Азербайджана остановили незаконные инженерные работы армян
ВС Азербайджана остановили незаконные инженерные работы армян
7 сентября с 12:35 до 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжавендском и Агдамском районах.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были немедленно пресечены", - сказали в ведомстве.
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