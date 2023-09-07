Кубаничбек Омуралиев о работах по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями

По управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями ведутся соответствующие работы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев во время выступления на втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

Он отметил, что во время чрезвычайных ситуаций необходимо проявлять единство, так как совместное сотрудничество тюркских государств - это очень важный шаг.

"До сих пор было проведено шесть заседаний рабочих групп. В настоящее время целью является развитие существующих связей между ответственными за управление чрезвычайными ситуациями структурами стран-членов ОТГ, обсуждение вопросов достижения организацией совместной и скоординированной деятельности во время чрезвычайных ситуаций, а также обсуждение проекта соглашения о создании Механизма гражданской обороны в рамках организации", - добавил он.

Отметим, что при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.