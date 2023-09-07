Начатая Арменией кампания направлена на то, чтобы возложить всю вину за отсутствие прогресса в переговорах на Азербайджан

Кампания, начатая Арменией, направлена на то, чтобы возложить всю вину за отсутствие прогресса в переговорах на Азербайджан.

Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Deutsche Welle.

"Кампания, которую Армения развернула по всему миру, чтобы очернить Азербайджан и обвинить нас во всех возможных вещах, а также манипулировать "гуманитарными сложностями", является тактическим ходом, направленным на закрепление статус-кво на местах, имитацию участия в мирном процессе и попытку поставить под угрозу мирный процесс, возлагая всю вину за отсутствие процесса на Азербайджан. В то время как Азербайджан неоднократно доказывал свою добрую волю и искреннее желание продвигаться в мирном процессе, потому что именно мы предложили проект мирного соглашения, возобновление линий коммуникации и делимитацию государственной границы", - сказал он.

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