Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживают идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди

Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживают идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди.

Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Deutsche Welle.

Новость обновляется