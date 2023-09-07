https://news.day.az/politics/1595920.html Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживают идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди - Эльчин Амирбеков
Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживают идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди - Эльчин Амирбеков
Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживают идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди.
Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Deutsche Welle.
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