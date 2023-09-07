Мониторинговая миссия ЕС усилила патрулирование азербайджано-армянской границы

Мониторинговая миссия Европейского союза (ЕС) в Армении усилила патрульную деятельность на азербайджано-армянской границе.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в аккаунте миссии в социальной сети "X" (Twitter).

"Мониторинговая миссия ЕС усилила патрульную деятельность в приграничных с Азербайджаном районах Гегаркуникской и Сюникской областей Армении с целью наблюдения за любыми изменениями военной ситуации. Посредством присутствия в регионе мы стремимся внести свой вклад в устранение напряженности и беспристрастный отчет ЕС о ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 21 февраля 2023 года начала работу отправленная в Армению Мониторинговая миссия ЕС. Командующим гражданской операцией был назначен Стефано Томат, управляющий директор Европейской службы внешних действий по гражданскому планированию и поведению (CPCC).