Как ублажить террористов?: опыт Ouest-France, BBC, CNN

Автор: Акпер Гасанов

О том, что миром правят пресловутые "двойные стандарты", мы писали не раз. Увы, писали по причине множества их примеров по отношению к Азербайджану. В частности, как известно, за все годы, что длилась оккупация 20% территорий Азербайджана, со стороны США и ЕС не было введено никаких санкций против Армении, которая и осуществляла варварский грабеж наших земель.

Зато сейчас мы видим, как очень многие политики на Западе имеют наглость требовать осуждения Азербайджана, который всего лишь требует соблюдения международного права и своих законов на нашей же земле. Ведь, весь мир, включая Армению, признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион. Тогда как назвать попытки оказания политического давления на нашу страну? Правильно, теми самыми "двойными стандартами".

Те, кто им подвержен, "не видят" очевидного - незаконно проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана десятков тысяч носителей паспортов Армении, блокирования карабахскими армянами трассы Агдам-Ханкенди, по которой наша сторона привезла десятки тонн гуманитарной помощи. Видеть все это не выгодно и целому ряду влиятельных международных СМИ, которые включились в оголтелую антиазербайджанскую информационную кампанию.

Очередной пример такого рода действий - согласно французской газете Ouest-France предоставить трибуну Сергею Казаряну - персонажу, который именует себя "министром иностранных дел" "арцаха". Провокацией был не только сам факт появления данного интервью, но и поразительно "удобные" вопросы для этого, назовем вещи своими именами, террориста.

Корреспондент французского издания использующий и тиражирующий нарративы армянской пропаганды, умудрился увидеть "республику" "арцах", которой в реальности никогда не было, нет и не будет. Этому французу не мешало бы вспомнить о том, что даже Армения не признала "арцах" за все годы оккупации 20% наших земель. Плюс, премьер-министр РА Никол Пашинян не раз озвучивал фразу о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

На этом фоне лепетать что-то о том, что так возбуждает карабахских сепаратистов - значит осуществлять действия, привычные не для журналистов, а для представительниц древнейшей профессии. Впрочем, даже они вряд ли согласятся обслуживать террористов. Риски слишком велики. Но корреспондент французского издания рискнул. Причем настолько, что использовал в вопросах слово "блокада".

А его респондент и рад был такой позе француза. И пошел он вставлять ему свой лживый тезис за тезисом! Перечислять их не имеет смысла, ибо кочуют они из одного издания, не побрезговавшего контакта с террористами из Карабаха, в другое. В частности, уже были примеры такого же рода готовности распластаться под армянскими террористами со стороны CNN и BBC.

Напомню, что в соцсети X на сей счет ранее уже высказался помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Он справедливо указал на то, что по приказу правительства Армении и армянских лоббистских групп была развернута новая драматическая кампания дезинформации и манипуляций.

По его словам настораживает то, что BBC в своем уставе заявляет, что "стремится к достижению должной беспристрастности" во всех своих репортажах.

"Издание, которое утверждает, что "это обязательство имеет фундаментальное значение для нашей репутации, наших ценностей и доверия аудитории", занимается односторонними и предвзятыми, агрессивными манипуляциями и пропагандой лжи. BBC должна служить платформой для всех мнений, особенно по чувствительным темам", - отметил Гаджиев.

Ровно те же самые слова можно адресовать всем изданиям, которые готовы обслуживать армянских сепаратистов, давно взявших на вооружение исключительно террористические методы противостояния с Азербайджаном. Они бы еще с руководством ИГИЛ интервью сделали! Разницы же тут совсем никакой. Не делают потому, что соблюдают какие-то принципы? Не смешите. После того как эти издания стали средством тиражирования лжи от карабахских террористов - стало очевидно, что у них просто нет принципов. Есть только готовность действовать по команде "фас", демонстрируя все новые примеры пресловутых "двойных стандартов".