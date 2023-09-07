Проведены международные учения "Баку 2023" с участием стран-членов ОТГ

При организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проведены международные учения "Баку 2023" с участием стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

По информации Day.Az, на территории Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят Гарадагского района города Баку, при организации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики были проведены международные учения "Баку 2023" с участием спасательных сил и средств, принадлежащих структурам, ответственным за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов ОТГ.

За ходом учений наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов, а также руководящие лица министерства внутренних дел, министерства обороны, Государственного агентства по охране стратегических объектов, Государственной пограничной службы, ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Учения были проведены с целью координации совместной деятельности спасательных сил и средств органов, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, определения их реальных возможностей, совершенствования системы управления и повышения оперативной готовности штабов в связи с этим, аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Сначала был проведен осмотр техники и оборудования спасательных учреждений, участвующих в учениях. Затем в штабе учений была установлена видеосвязь с центрами по управлению кризисными ситуациями структур, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств, сделаны доклады о проделанной работе в связи с учениями. Далее началась практическая часть учений. В ходе успешно реализованных учений поставленные цели были достигнуты.

В завершение состоялся парад авиационного отряда МЧС и участвующих в учениях вертолетов Турецкой Республики, пролетевших над учебной территорией с Государственным флагом Азербайджана и флагом ОТГ.

Отметим, что всего в учениях приняли участие 8 вертолетов и 1 самолет-амфибия, 245 единиц техники специального назначения, 6 специально обученных собак и 1180 представителей соответствующих структур стран ОТГ. Также в учениях, наряду с МЧС Азербайджана, приняли участие силы министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, "Азербайджанских железных дорог" и Бакинского международного морского торгового порта.

