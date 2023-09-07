Вилаят Эйвазов встретился с турецким коллегой

7 сентября министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, поприветствовавший гостей министр отметил, что отношения Азербайджана с Турцией развиваются по восходящей линии.

Особо подчеркнув фактор стабильности, существующей в Азербайджане, он отметил, что надежная охрана порядка и безопасности создала благоприятные условия для граждан страны, а также для иностранных инвесторов, в том числе турецких бизнесменов.

Он выразил уверенность, что первый официальный визит Али Ерликая в Азербайджан окажет положительное влияние на развитие и углубление связей стран.

Выразив благодарность за теплый прием, министр внутренних дел Турции отметил, что две дружественные и братские страны всегда выступают с единой позиции против глобальных проблем, которые являются серьезным препятствием для установления мира и стабильности в регионе, в том числе против всех проявлений организованной преступности.

Он также высоко оценил полезное сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнул, что они и впредь будут прилагать усилия для развития отношений, что сотрудничество, обмен опытом служат интересам наших народов и стран.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих интерес для сторон.