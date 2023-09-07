https://news.day.az/politics/1595968.html Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД России
Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД России
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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