Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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