Джейхун Байрамов обсудил с представителем США процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе, росте числа военно-политических провокаций Армении против Азербайджана, манипуляциях Армении и ее пропаганде, направленной на дезориентацию международного сообщества. Была доведена до внимания недопустимость вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана под предлогом якобы "сложной гуманитарной ситуации" в регионе и "блокаде", в том числе в усилия по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество. Отмечено, что все эти действия армянской стороны свидетельствуют о том, что ситуация носит не "гуманитарный", а политический характер. Была подчеркнута необходимость резкого осуждения международным сообществом провокационных шагов Армении, доведено до внимания, что несмотря на заявления и шаги армянской стороны, угрожающие мирному процессу, Азербайджан решительно настроен на продвижение повестки нормализации, при этом Азербайджан оставляет за собой право на предотвращение любой угрозы, направленной против своей территориальной целостности и суверенитета.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.