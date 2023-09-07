Заявления, риторика и провокации Армении подрывают устойчивый мир в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

По его словам, заявления, риторика и провокации армянской стороны, подрывающие мирную повестку и направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подрывают усилия и инициативы по установлению прочного мира в регионе.

Также министр подчеркнул недопустимость вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана.