В Анкаре прошла конференция, посвященная азербайджано-турецким связям

Сегодня в Анкаре состоялась конференция по случаю 100-летию великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия образования Турецкой Республики, организованная Союзом тюркских старейшин (TAİB) и Объединением деловых людей Азербайджана в Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az, на конференции, прошедшей под модераторством заместителя председателя Общины Западного Азербайджана, бывшего генерального секретаря Организации тюркских государств, депутата Рамиля Гасана, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов. Затем был продемонстрирован подготовленный организаторами видеоролик, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.

После приветственных речей председателя TAİB, профессора Судеифа Имамвердиева и руководителя Объединения деловых людей Азербайджана в Турции Эльшана Гулиева конференция продолжилась выступлениями. Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, говоря об азербайджано-турецких отношениях, исторических шагах великого лидера Гейдара Алиева по выводу этих отношений на новый уровень, подчеркнул, что Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, является кульминацией этих процессов между двумя братскими странами. Первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Эфкан Ала в своем выступлении рассказал о развитии отношений между правящими партиями двух стран, успешном продолжении совместных проектов и подчеркнул, что это сотрудничество вносит большой вклад в связи между странами.

Заместитель председателя Партии националистического движения Турции Кямиль Айдын в своем выступлении рассказал о сегодняшнем уровне азербайджано-турецких отношений, внешней политике президентов двух стран, охватывающей национальные интересы. Затем выступили заместитель председателя комиссии по здравоохранению Милли Меджлиса, член азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы, профессор Рашад Махмудов, директор SETA Academi, профессор Фархад Пиринчи, руководитель Aniyez Anadolu Holding Баки Эртекин, генеральный директор SOCAR-Türkiye Эльчин Ибадов, отметившие в своих выступлениях, что турецко-азербайджанские братские связи являются примером для всего тюркского мира.