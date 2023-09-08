Предотвращена очередная провокация армян в Агдамском направлении

8 сентября примерно в 00:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, работа была остановлена", - сообщили в ведомстве.