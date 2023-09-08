Азербайджан представляет для Израиля важнейший стратегический интерес.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль", бывший вице-спикер Евгений Сова в ходе визита в Баку.

По его словам, независимо от того, кто находится у власти в Израиле, с Азербайджаном поддерживаются прочные связи.

"Между Азербайджаном и Израилем хорошие отношения не только на уровне лидеров, но и народов. И у Азербайджана как страны, имеющей большое влияние в том числе и в мусульманском мире, есть большие перспективы, чтобы играть свою роль в налаживании отношений Израиля с его соседями. Стоит отметить, что Азербайджан также сыграл большую роль в улучшении отношений между Израилем и Турцией", - сказал он.

Евгений Сова отметил, что рад возглавлять в ходе этого визита группу дружбы Израиль-Азербайджан.

"Группу дружбы возглавляет депутат Кнессета Владимир Беляк, но по медицинским причинам, он, к сожалению, не смог приехать. Вместе со мной в Азербайджан приехали еще три депутата. Это официальная делегация парламента Израиля в рамках деятельности группы дружбы Израиль-Азербайджан. Поэтому, кроме официальной встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, у нас также были встречи с руководителем рабочей группы по азербайджано-израильским связям парламента Азербайджана Анатолием Рафаиловым, с заместителем министра экономики, замглавы МИД", - сказал он.

Депутат Кнессета считает, что сотрудничество между парламентами является хорошим знаком для инвесторов, это дает плюсы инвестиционному климату.

"Мы хотели бы, чтобы в парламенте Азербайджана проводилось мероприятие в связи с Международным днем памяти Холокоста - 27 Января, как это проходит во многих парламентах мира. Я поднял этот вопрос в ходе встреч в рамках этого визита. Для нас это очень важно, так как это фактически день борьбы с мировым антисемитизмом. Конечно, мы знаем, что в Азербайджане нет и никогда не было антисемитизма и мы за это вам благодарны. Даже в советские времена евреи здесь чувствовали себя частью всего азербайджанского народа. Не было такого, чтобы еврея, например, не принимали на работу из-за национальной принадлежности. Азербайджан является союзником Израиля и в нашей стране ценят этот союз", - добавил он.

Что касается попыток армян сравнивать Холокост с вымышленным "геноцидом" в Карабахе, Евгений Сова отметил, что Холокост уникален по своим масштабам, уникален в отрицательном плане.

"Я знаю про попытку такого сравнения. Мы категорически против любого сравнения с Холокостом", - сказал он.

Депутат Кнессета добавил, что в ходе встреч также был поднят вопрос, связанный с Ираном.

"Мы также озвучили проблемы касательно дестабилизирующей роли Ирана в регионе. Иран является главным дестабилизатором обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в целом мире. В этой ситуации наши общие интересы позволяют расширить и укрепить сотрудничество во всех сферах, начиная от военно-промышленного комплекса и заканчивая разведкой, поддержкой на международном уровне. В этом плане Азербайджан, безусловно представляет для нас важнейший стратегический интерес. Надо отметить, что до Исламской революции у Израиля и Ирана были очень хорошие отношения. Если сегодня провести тайное голосование среди жителей Ирана по поводу того, как они относятся к Израилю, я уверен, что у большинства будет положительный ответ", - сказал он.

Евгений Сова отметил, что в рамках визита делегация посетила Центр кибербезопасности Азербайджана, созданный при содействии крупного израильского политехнического института Teknion Israel Group Ltd.

"Несколько месяцев назад от Азербайджана поступило предложение открыть в стране центр для обучения противодействию кибератакам. Teknion Israel Group Ltd. направил сюда своих инструкторов и правительство Азербайджана открыло здесь специальный центр. Мы хотим, чтобы люди, занимающиеся кибербезопасностью в Азербайджане, получили от Израиля максимум пользы, максимум информации. Обучение проводится полностью на английском. Этот проект оценивается в десятки миллионов долларов", - сказал он.

По словам депутата, также был обсужден вопрос расширения сотрудничества в управлении водными ресурсами, в частности, в решении проблемы нехватки водных ресурсов.

"Израиль - один из мировых лидеров в этой области. Почти 80 процентов воды, которую мы пьем из-под крана - это вода из моря. В последние 15-20 лет в Израиле очень развита очистка воды. Азербайджанская сторона крайне заинтересована в сотрудничестве в этой сфере", - сказал он.

Евгений Сова отметил, что на встрече с заместителем министра экономики Азербайджана были обсуждены возможности увеличения частоты авиарейсов между двумя странами.

"До пандемии COVID-19 у нас было около 24 рейсов в неделю, тогда как сегодня, по разным оценкам, этот показатель составляет не больше десяти. Из-за войны у Израиля сократился поток туристов из России, Украины, которые составляли вместе порядка 15 процентов турпотока. Из Азербайджана число туристов составляет 30-35 тысяч в год. Азербайджан - одна из стран, откуда должно приезжать больше туристов в Израиль и для этого нужно увеличить количество рейсов", - сказал он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Азербайджан находится на первом месте по объёму поставки нефти в Израиль.

"Нам нужна нефть только для производства нефтепродуктов, а не электроэнергии. Для производства электроэнергии у Израиля есть природный газ", - добавил он.

По словам Евгения Совы, есть большие перспективы для еще большего расширения сотрудничества в областях сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения.

"Как сказал в ходе встречи замглавы МИД Азербайджана, сейчас обсуждается возможность строительства израильского медицинского центра в Азербайджане. Можно будет приглашать в Азербайджан израильских врачей, а также организовать стажировку для местных врачей. Кроме того, можно наладить продажи израильского медицинского оборудования здесь", - отметил он.

В завершение депутат Кнессета передал добрые пожелания по случаю предстоящего еврейского Нового года.

"У нас через две недели наступает Рош ха-Шана - еврейский Новый год, после чего - Йом-кипур (Судный день). И я желаю всему азербайджанскому народу и еврейской общине, в частности, хорошего нового года. Я желаю, чтобы у всех у нас была хорошая запись в Книге Судеб. Здесь, находясь на вашей земле, я желаю азербайджанскому народу успешного нового года, чтобы он был годом мира, еще большего экономического развития, чтобы отношения между Израилем и Азербайджаном еще больше расширялись, крепли, а мы будем делать для этого все, что от нас требуется", - сказал Евгений Сова.