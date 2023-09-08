Азербайджан является безопасной страной для евреев.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в ходе конференции, посвященной теме наследия и культуры евреев Северо-Восточного Кавказа.

"Обе страны разделяют понимание угроз, возможностей, стратегических и региональных проблем. Ежегодно Азербайджан посещают 50 тысяч израильтян. Азербайджан является безопасной страной для евреев и израильтян", - сказал он.

Кроме того, Дик подчеркнул, что при содействии крупного израильского политехнического института Teknion Israel Group Ltd. в Азербайджане создан Центр кибербезопасности.

Отметим, что за последние 30 лет Азербайджан и Израиль установили прочные и дружественные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегический союз. Связи между двумя странами охватывают также сферу энергетики, демонстрируя собой прочное и многогранное партнерство.

Экономические показатели свидетельствуют о значительном росте двустороннего товарооборота, который достиг 1,7 миллиарда долларов. В ближайшие годы обе страны сосредоточатся на диверсификации товарооборота.