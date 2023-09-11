Армяне России пытаются отвлечь внимание Москвы от демарша Пашиняна

Пашинян открыто идет на конфронтацию с Москвой не первый раз. Он неоднократно уже демонстрировал свои намерения, и заметно, как армянский премьер из раза в раз как бы прощупывает границы дозволенного. В данном контексте совершенно непонятно, почему Москва продолжает смотреть сквозь пальцы на такого рода откровенно недружественные шаги Еревана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова, комментируя антироссийский демарш Армении.

По мнению нашей собеседницы, дело, видимо, в количестве армян, проживающих в России, во влиятельности армянской диаспоры. Армянская диаспора в России настолько проникла во все слои российского истеблишмента, что в случае открытого, как сейчас, противостояния Армении с Россией, армяне умудряются замылить глаз российской общественности и преподносить происходящее как личную инициативу Пашиняна. Диаспора, подчеркнула Кадырова, руками России пытается решать свои задачи, чем наносит вред стране, которая их кормит. Тем не менее, считает она, некоторые откровенные лоббисты армянских интересов сегодня выглядят очень бледно, теряют ориентиры и высказываются все меньше категорично.

"Некоторые из тех, кого считали неприкасаемыми, имеют откровенно жалкий вид. Потому что, сколько веревочке не виться, конец будет. Терпение официальной Москвы не безгранично. Диаспоре придется учитывать тот факт, что у России имеются собственные интересы. В том числе она очень заинтересована в прочных взаимоотношениях с Азербайджаном, который уже давно не должен никому ничего доказывать. Между двумя странами установились союзнические и паритетные отношения, основанные на взаимном уважении и партнерстве в разных сферах. Чего не скажешь о так называемом "союзнике" - Армении.

Так что демарш Пашиняна подобен ситуации, описанной Крыловым в басне "Слон и Моська". Вряд ли популистские выпады Пашиняна могут как-то повлиять на позицию Кремля, зато могут усугубить и без того плачевное состояние Армении. Ничем хорошим для нее эта политика не обернется. Армения потеряет свою государственность, если будет продолжать в том же духе. Кто будет тогда ее спасать? Некому", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева