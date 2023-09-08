Раввины мусульманских стран против оскорбительного использования темы Холокоста

"Холокост - это очень конкретное, уникальное, трагическое событие в истории, связанное с убийством нацистами 6 миллионов евреев. Его упоминание не должно ни принижаться, ни искажаться. Это глубоко оскорбительно для священной памяти жертв", - отмечается в заявлении шести представителей организации Alliance of Rabbis in Islamic States. Документ подписан раввинами Турции, Казахстана, Азербайджана, ОАЭ, Марокко и Нигерии, передает Day.Az.

Тем самым, они откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева, который 25 августа обратился с призывом к евреям всего мира выступить против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста армянской пропагандой.

"Мы благословляем динамично развивающиеся еврейские общины Азербайджана, наших коллег - раввинов и религиозных лидеров, а также всех тех, кто участвует в поддержании еврейской жизни в Азербайджане, где проживает самая большая еврейская община в мусульманском мире и который является прекрасным примером толерантности, сосуществования и свободы исповедовать наше наследие", - говорится в документе раввинов мусульманских стран.

Вчера полсотни ведущих раввинов 19 стран Европы, включая Францию, Британию и Германию, направили официальные письма премьеру Армении Пашиняну и президенту Хачатуряну. Иудейские священнослужители потребовали "немедленно и полностью" прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой "ради достижения каких-либо политических целей". Как подчеркивается в послании, "этот посыл должен быть принят к сведению всеми соответствующими государственными органами, представляющими армянский народ".