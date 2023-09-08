Меняется название Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран

Название Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран будет изменено.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту об утверждении Протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение между правительством Азербайджана и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) организация будет называться Парламентской ассамблеей тюркских государств.