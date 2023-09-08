https://news.day.az/politics/1596101.html Меняется название Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран
Меняется название Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран
Название Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран будет изменено.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.
Согласно проекту об утверждении Протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение между правительством Азербайджана и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) организация будет называться Парламентской ассамблеей тюркских государств.
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