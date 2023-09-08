Джейхун Байрамов обсудил с немецкой коллегой процесс нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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