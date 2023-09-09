«Кадровые перестановки» в Ханкенди не помогут сепаратистам

Игры в "выборы" до добра армян не доведут. В настоящее время в зоне РМК царит хаос, все шаги, которые предпринимает сепаратистская верхушка, только усугубляют ситуацию.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Несмотря на "отставку" Араика Арутюняна, хунта продолжает держать в заложниках местное население и блокирует доставку в зону РМК продовольственной помощи Красного Полумесяца, отметил наш собеседник. Единственным путем нормализации ситуации в зоне проживания армянского меньшинства является полная экономическая, административная, социально-политическая интеграция в азербайджанское общество. Миротворцы не должны мешать этому процессу. Наоборот, они должны поддерживать его, так как это их обязательство по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подчеркнул Гянджалиев.

""Кадровые перестановки" в Ханкенди - бессмысленный спектакль, разыгрываемый сепаратистами для того, чтобы затянуть время в надежде, что что-то может измениться в их пользу, например, покровители Армении путем давления заставят Баку отдать Лачинскую дорогу в бесконтрольное пользование армянам, закроют ППП "Лачин". Но для каждого должно быть очевидно, что вместо "выборов", сепаратисты должны были прекратить играть в эти игры, тормозящие нормализацию и переход к диалогу", - сказал депутат.

По словам Гянджалиева, сепаратисты не заинтересованы в передаче армянскому населению продовольственной помощи, доставленной Красным Полумесяцем. Потому что передача груза жителям зоны РМК окончательно сломает миф о "голоде" и "блокаде". Сейчас сепаратистская верхушка может пускать пыль в глаза мировому сообществу, вызывать жалость и требовать осуждения Баку, однако все эти заявления после отправки 40 тонн муки Красным Полумесяцем стали почти не слышны, заметил наш собеседник.

"Даже сторонники армян не могут теперь говорить громко о "блокаде". Красный Полумесяц сделал очень верный и дальновидный шаг. Вряд ли кто-то удивлен тем, что армяне преградили дорогу нашим грузовикам. Но все увидели, что "блокада" является мифом, как и "голод". Потому что при наличии реальной гуманитарной катастрофы люди забывают о политических манипуляциях и думают только о том, как накормить своих детей. Значит, реального голода в зоне РМК нет, если им не нужна наша мука. Устроенный сепаратистами цирк связан с надеждами армян оставить за собой хоть что-то, сохранить хоть какие-то позиции, после того, как в результате 44-дневной войны они потеряли все. А после установки в Лачине погранично-пропускного пункта лишились снабжения и поддержки незаконные вооруженные армянские формирования, остающиеся вопреки Трехстороннему заявлению в зоне РМК", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева