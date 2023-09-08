Невывод армянских ВС с территории Азербайджана является источником угрозы

8 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что отклонение со стороны Армении и созданного так называемого режима предложений Азербайджана об организации синхронизированного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов через Международный комитет Красного Креста доказывает ложность утверждений о "гуманитарной ситуации".

Было отмечено, что источником угрозы являются провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку так называемого режима, созданного на азербайджанских территориях, и не вывод вооруженных сил с азербайджанских территорий.