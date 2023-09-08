Армения вновь стреляет по Азербайджану

8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении Гаракилсинского района, периодически вели огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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